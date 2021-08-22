Çetinkaya – Binatlı yenişemedi

AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren takımlar, hazırlık ve anı maçlarına ağırlık verdiler.

Oynanan hazırlık maçlarından biri de Çetinkaya ile Binatlı arasında oldu. Çetinkaya Antrenman Sahasında oynanan maç 1 – 1 berabere tamamlandı.Çetinkaya’nın golü Yusuf’tan gelirken, Binatlı’nın golünü Mehmet Ali attı.

