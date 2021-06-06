Çetinkaya antrenmanlara başlıyor

Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan Çetinkaya Türk Spor Kulübü,yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
Deneyimli teknik direktör Turan Altay yönetiminde Pazartesi günü saat 18.00'da Çetinkaya Metehan tesislerinde sezonun ilk antrenmanını yapacak olan sarı kırmızılılar, 2021 – 2022 sezonunun açılışını da gerçekleştirecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.