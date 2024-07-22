Çetinkaya, Altınordu ile karşılaşacak

Red7Oil U14 Ligi Şampiyonu Çetinkaya, Türkiye U14 Gelişim Ligi Şampiyonu Altınordu ile Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Altınordu Futbol Kulübünün daveti üzerine 4 Eylül'de İzmir'de yapılacak olan maçla tarihte de bir ilk gerçekleşecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.