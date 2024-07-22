Çetinkaya, Altınordu ile karşılaşacak

Red7Oil U14 Ligi Şampiyonu Çetinkaya, Türkiye U14 Gelişim Ligi Şampiyonu Altınordu ile Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Altınordu Futbol Kulübünün daveti üzerine 4 Eylül'de İzmir'de yapılacak olan maçla tarihte de bir ilk gerçekleşecek.

