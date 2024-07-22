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Çetinkaya, Altınordu ile karşılaşacak

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Çetinkaya, Altınordu ile karşılaşacak
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Red7Oil U14 Ligi Şampiyonu Çetinkaya, Türkiye U14 Gelişim Ligi Şampiyonu Altınordu ile Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Altınordu Futbol Kulübünün daveti üzerine 4 Eylül'de İzmir'de yapılacak olan maçla tarihte de bir ilk gerçekleşecek.
 
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