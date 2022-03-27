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Çetinkaya, adım adım Süper Lige

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Çetinkaya, adım adım Süper Lige
Stad: Mağusa Maraş Necip Halil Kartal Stadı
Hakemler: Ali Özer, Özal Çağlayan, Cem Öksüzoğulları
Maraş Gençlik: Cenkay, Hasan Bayandursun, Eray, Yunus, Ahmet Dölek, Mustafa İnanç, Yavmi, Oğuz, Zeki, Serkan, Mustafa Köleli
Çetinkaya: Ozan, Abbas, Burak, Recep, İbrahim Köse, Arda Eren Metin, Ertan, Behiç, Mustafa Atlar, Cemal, Tunç
GOLLER: Yunus-50(Maraş Gençlik), Ertan-31,46(Pen), İbrahim Köse-60, Emre Nazik-77(Çetinkaya)
 
AKSA 1.Lig'de 24.hafta maçında Çetinkaya deplasmanda Maraş'ı 4-1 mağlup etti.
Maraş Gençlik iyi başladığı maçta dakikalar ilerledikçe oyun üstünlüğünü rakibine kaptırdı. İkinci devrede penaltıdan Mustafa İnanç’la farkı bire indiren takım, devamını getiremedi ve kalesinde gördüğü gollerle kaybederek haftayı puansız kapadı.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Çetinkaya TSK 24 16 4 4 60 21 39 52
2. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 24 15 3 6 47 25 22 48
3. Miracle Değirmenlik SK 24 15 3 6 46 29 17 48
4. L. Gençler Birliği SK 24 14 5 5 32 19 13 47
5. Karşıyaka ASK 24 12 7 5 49 28 21 43
6. SFC Dörtyol SK 24 11 6 7 57 38 19 39
7. Esentepe KKSK 24 10 6 8 44 37 7 36
8. Mormenekşe GBSK 24 8 11 5 27 28 -1 35
9. Yeniboğaziçi DSK 24 8 10 6 34 32 2 34
10. Düzkaya KOSK 24 9 6 9 28 31 -3 33
11. Maraş GSK 24 8 5 11 35 47 -12 29
12. İncirli SK 24 6 5 13 29 48 -19 23
13. Bostancı Bağcıl SK 24 5 6 13 20 38 -18 21
14. Yalova SK 24 4 8 12 28 44 -16 20
15. Çanakkale TSK 24 3 4 17 36 61 -25 13
16. Görneç KSK 24 1 5 18 14 60 -46 8
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