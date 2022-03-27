Çetinkaya, adım adım Süper Lige

Hakemler: Ali Özer, Özal Çağlayan, Cem Öksüzoğulları
Maraş Gençlik: Cenkay, Hasan Bayandursun, Eray, Yunus, Ahmet Dölek, Mustafa İnanç, Yavmi, Oğuz, Zeki, Serkan, Mustafa Köleli
Çetinkaya: Ozan, Abbas, Burak, Recep, İbrahim Köse, Arda Eren Metin, Ertan, Behiç, Mustafa Atlar, Cemal, Tunç
GOLLER: Yunus-50(Maraş Gençlik), Ertan-31,46(Pen), İbrahim Köse-60, Emre Nazik-77(Çetinkaya)
AKSA 1.Lig'de 24.hafta maçında Çetinkaya deplasmanda Maraş'ı 4-1 mağlup etti.
Maraş Gençlik iyi başladığı maçta dakikalar ilerledikçe oyun üstünlüğünü rakibine kaptırdı. İkinci devrede penaltıdan Mustafa İnanç’la farkı bire indiren takım, devamını getiremedi ve kalesinde gördüğü gollerle kaybederek haftayı puansız kapadı.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Çetinkaya TSK
|24
|16
|4
|4
|60
|21
|39
|52
|2.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|24
|15
|3
|6
|47
|25
|22
|48
|3.
|Miracle Değirmenlik SK
|24
|15
|3
|6
|46
|29
|17
|48
|4.
|L. Gençler Birliği SK
|24
|14
|5
|5
|32
|19
|13
|47
|5.
|Karşıyaka ASK
|24
|12
|7
|5
|49
|28
|21
|43
|6.
|SFC Dörtyol SK
|24
|11
|6
|7
|57
|38
|19
|39
|7.
|Esentepe KKSK
|24
|10
|6
|8
|44
|37
|7
|36
|8.
|Mormenekşe GBSK
|24
|8
|11
|5
|27
|28
|-1
|35
|9.
|Yeniboğaziçi DSK
|24
|8
|10
|6
|34
|32
|2
|34
|10.
|Düzkaya KOSK
|24
|9
|6
|9
|28
|31
|-3
|33
|11.
|Maraş GSK
|24
|8
|5
|11
|35
|47
|-12
|29
|12.
|İncirli SK
|24
|6
|5
|13
|29
|48
|-19
|23
|13.
|Bostancı Bağcıl SK
|24
|5
|6
|13
|20
|38
|-18
|21
|14.
|Yalova SK
|24
|4
|8
|12
|28
|44
|-16
|20
|15.
|Çanakkale TSK
|24
|3
|4
|17
|36
|61
|-25
|13
|16.
|Görneç KSK
|24
|1
|5
|18
|14
|60
|-46
|8