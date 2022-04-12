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Çetin Şah ve Onur Kandili anı maçıyla anılacaklar

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Çetin Şah ve Onur Kandili anı maçıyla anılacaklar
Mağusa Futbol Masterleri Derneği tarafından organize edilecek olan merhumlar Çetin Şah, Onur Kandili anı maçı yapılıyor. Mağusa Futbol Masterleri Derneği tarafından ilk kez organize edilecek olan merhumlar Çetin Şah, Onur Kandili anı maçı 13 Nisan Çarşamba günü saat 18:00 Gazimağusa Dr Fazıl Küçük stadında Mağusa futbol masterleri ile Othello masterleri arasında oynanacak. Ülke futboluna önemli hizmetleri, emekleri ve katkıları olan iki değerli isim Çetin Şah, Onur Kandili anılarını yaşatma adına anı maçı yapılarak anıları yaşatılmaya çalışılıyor.
Ödül Töreni
Mağusa futbol masterleri derneği tarafından organize edilecek olan merhumlar Çetin Şah, Onur Kandili anı maçı sonrasında yapılacak ödül töreninden her iki takıma kupalar, Şah ailesi, Kandili ailesine ve maçı yönetecek hakeme plaketler yetkililer tarafından verilecek. Mağusa futbol masterleri yönetimi tarafından hazırlanacak börek, çörek ve içecekler anı maçı sonrasında katılımcılara ikram edilecek.
 
 
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