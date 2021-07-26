Çetin, KKTC’de oynamak istiyor

İsa TABAK

Ülkemizde Haspolat ve Göçmenköy takımlarında forma giymiş olan genç futbolcu Mehmet Çetin, yeni sezonda da ülkemizde forma giymek istiyor.

Daha önce Türkiye Birinci Lig ekiplerinden Adanaspor’da denenen Mehmet Çetin, şu anda ise Türkiye İkinci Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu’nun kampında bulunuyor. Ancak ülkemizde öğrenci olan Türkiyeli Mehmet Çetin, 2 yıl daha KKTC’de futbol oynamayı hedefliyor.

