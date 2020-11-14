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Çetin İleri’ye başarılı ameliyat

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Çetin İleri’ye başarılı ameliyat
K-PET Süper Lig ekiplerinden Gönyeli’nin teknik direktörlüğünü yapacak olan Çetin İleri, ameliyat oldu.
Dr. Barış Polat ve ekibi tarafından sağ ayağından başarılı bir şekilde ameliyat edilen Çetin İleri, kısa süre içerisinde sağlığına kavuşacak.
Çetin İleri, olası bir sezon açılışı olması halinde, sakatlığından kurtulmuş ve iyileşmiş olarak takımının başında olacak.
 
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