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Çerkez, yeniden Lefke'de

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Çerkez, yeniden Lefke'de
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Niyazi ERGÜLEN
Genç teknik direktörlerimizden Çağan Çerkez, Lefke'de teknik direktör oldu. Lefke ile bugün anlaşan Çağan Çerkez ilk antrenmanına yarın çıkacak.
Çağan Çerkez'in ekibinde yardımcı antrenör henüz belli olmazken, kaleci antrenörü Zihni Yurttaş görevine devam edecek.
Çağan Çerkez 2019-20 sezonunda da Lefke’de bir dönem görev yapmıştı.
 
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