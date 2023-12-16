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Çerkez istifa etti

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Çerkez istifa etti
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Birinci Lig ekiplerinden Gönyeli'de teknik direktör Çağan Çerkez görevinden istifa etti.
Geriye kalan 13 haftada zirve hedefinden, ilk 2 sıradan uzakta kalan Gönyeli'de bugün oynanan Çanakkale maçından sonra teknik direktör Çağan Çerkez görevi bırakıp takımın önünü açma kararı aldı. Gönyeli bugün birebir rakiplerinden Çanakkale'ye 2 - 0 mağlup olmuştu.
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