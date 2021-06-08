banner583
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
7 0
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
32 0
 
Vural Türkmen anısına yarıştılar
Vural Türkmen anısına yarıştılar
16 0
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
39 0
Motodrag yarışı keyif verdi
Motodrag yarışı keyif verdi
23 0
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
934 0
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
62 0
banner661
banner570

Çerkez: Başarılı olabilmek için çalışacağız

banner476

Çağan Çerkez “Yenicami’de her zaman hedef zirvedir. Biz de başarılı olabilmek için elimizden geleni yapacağız.” açıklamasını yaptı

banner666
Çerkez: Başarılı olabilmek için çalışacağız
Yenicami, 2021 – 2022 futbol sezonu hazırlıklarına Yusuf Kaptan Sahası’nda başlarken, takımın yeni teknik sorumlusu Çağan Çerkez, yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Yenicami teknik sorumlusu Çağan Çerkez’in yeni sezon hazırlık dönemi ile ilgili açıklaması şu şekilde:
“Sezon başlangıcına kadar 13-14 haftalık bir hazırlık dönemi planlamamız var. Bu planlama doğrultusunda 17 Temmuz’dan itibaren hazırlık maçlarımız başlayacak.
Temmuz’un ikinci yarısında ve Ağustos ayı içerisinde Acapulco Otel’debir hazırlık kampımız olacak.
Yenicami’de her zaman hedef zirvedir. Biz de başarılı olabilmek için elimizden geleni yapacağız.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.