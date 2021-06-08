Çerkez: Başarılı olabilmek için çalışacağız

Çağan Çerkez “Yenicami’de her zaman hedef zirvedir. Biz de başarılı olabilmek için elimizden geleni yapacağız.” açıklamasını yaptı

Yenicami, 2021 – 2022 futbol sezonu hazırlıklarına Yusuf Kaptan Sahası’nda başlarken, takımın yeni teknik sorumlusu Çağan Çerkez, yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yenicami teknik sorumlusu Çağan Çerkez’in yeni sezon hazırlık dönemi ile ilgili açıklaması şu şekilde:

“Sezon başlangıcına kadar 13-14 haftalık bir hazırlık dönemi planlamamız var. Bu planlama doğrultusunda 17 Temmuz’dan itibaren hazırlık maçlarımız başlayacak.

Temmuz’un ikinci yarısında ve Ağustos ayı içerisinde Acapulco Otel’debir hazırlık kampımız olacak.

Yenicami’de her zaman hedef zirvedir. Biz de başarılı olabilmek için elimizden geleni yapacağız.”

