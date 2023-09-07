Cenker, yuvada kaldı

İsmi Miracle Karşıyaka ile anılan, son olarak ise ChinaBazaar Gençlik Gücü'nün kadrosuna katmak istediği kanat oyuncusu Cenker Yazar, kulübü Yenicami'de kalmaya karar verdi.

Cenker, Çarşamba günü bir araya geldiği Yenicami yöneticileriyle anlaştı.

