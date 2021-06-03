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Cenker Kaya anısına oynayacaklar

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Cenker Kaya anısına oynayacaklar
Küçük Kaymaklı kulübü genç yaşta aramızdan ayrılan Cenker Kaya anısına futbol turnuvası organize etti.
Unutulmaz insan, eğitimci, futbolcu ve teknik adam Cenker Kaya anısına U13 kategorisinde futbol turnuvası organize edildi. 4 Haziran Cuma günü Şht Hüseyin Ruso Stadında saat 17:00'de başlayacak turnuvaya Küçük Kaymaklı, Yenicami, Dumlupınar ve Baf Ülkü Yurdu U13 Takımları katılacak.
Cenker Kaya, Doğan Türk Birliği, Küçük Kaymaklı ve milli takımlarda başarılı bir futbolculuk kariyeri yapmıştı.
 
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