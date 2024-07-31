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Cenker, bonservisiyle Mormenekşe’de

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Cenker, bonservisiyle Mormenekşe’de
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Birinci Lig ekibi Mormenekşe, yeni sezon çalışmaları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Bonservisi Yenicami’de bulunan fakat geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonlu bir şekilde Mormenekşe’ye kiralanan yetenekli oyuncu Cenker Yazar, bonservisiyle Mormenekşe’ye transfer oldu.
Mormenekşe Kulüp Başkanı Metin Menekşeli, Cenker Yazar ile yaptığı görüşme sonrasında Cenker Yazar için opsiyonunu kullanma kararı alarak kanat oyuncusunu Mormenekşe’ye bonservisli olarak transfer etti.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile göz dolduran Cenker, başkan Metin Menekşeli’nin ofisinde basına poz verirken bugünden itibaren saha çalışmalarını takımla birlikte yapacak
 
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