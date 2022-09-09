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Cenk, yeniden yuvada

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Merit Alsancak Yeşilova, alt yapısından yetiştirdiği kaleci Cenk Yılmaz'ı kadrosuna kattı

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Cenk, yeniden yuvada
Aksa Süper Lig ekibi Merit A. Yeşilova kaleci transferini resmen gerçekleştirdi. Yeşil beyazlılar, bir süre önce Doğan Türk Birliği kalecisi Cenk ile anlaşmış ve deneyimli ismi antrenmanlara indirmeye başlamıştı. Cenk dün federasyonda yeni takımına imza attı.
 
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