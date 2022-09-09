Cenk, yeniden yuvada

Aksa Süper Lig ekibi Merit A. Yeşilova kaleci transferini resmen gerçekleştirdi. Yeşil beyazlılar, bir süre önce Doğan Türk Birliği kalecisi Cenk ile anlaşmış ve deneyimli ismi antrenmanlara indirmeye başlamıştı. Cenk dün federasyonda yeni takımına imza attı.
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