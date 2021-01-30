Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna kattı.

Milli golcünün transferi için Everton kulübüyle her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, resmi imzaların atılmasıyla birlikte oyuncuyu İstanbul'a getirecek.

29 yaşındaki milli forvet, sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek.

Siyah-beyazlı kulüp Everton'a kiralama bedeli ödemezken, Cenk Tosun'un maaşını ise Beşiktaş yüklenecek.

Cenk'in işlemlerin yetişmesi durumunda yarın, yetişmezse pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Cenk Tosun, 2014-2018 yılları arasında forma giydiği Beşiktaş'ta 142 maça çıkmış ve 64 golün altına imzasını atmıştı.

Tecrübeli futbolcu, sakatlıklarla boğuştuğu 2020-2021 sezonunda Everton adına 7 maça çıkarken 1 kez de fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

