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Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta

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Beşiktaş, Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya vardı

Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta
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Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna kattı.
Milli golcünün transferi için Everton kulübüyle her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, resmi imzaların atılmasıyla birlikte oyuncuyu İstanbul'a getirecek.
29 yaşındaki milli forvet, sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek.
Siyah-beyazlı kulüp Everton'a kiralama bedeli ödemezken, Cenk Tosun'un maaşını ise Beşiktaş yüklenecek.
Cenk'in işlemlerin yetişmesi durumunda yarın, yetişmezse pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.
Cenk Tosun, 2014-2018 yılları arasında forma giydiği Beşiktaş'ta 142 maça çıkmış ve 64 golün altına imzasını atmıştı.
Tecrübeli futbolcu, sakatlıklarla boğuştuğu 2020-2021 sezonunda Everton adına 7 maça çıkarken 1 kez de fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
 
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