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Cenk Tosun'un dizinde ödem tespit edildi

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Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya katılan Cenk Tosun sakatlandı. Cenk Tosun'un yanı sıra tedavilerine devam edilen Montero ve Ghezzal idmanda yer almazken Rıdvan Yılmaz takımdan ayrı çalıştı

Cenk Tosun'un dizinde ödem tespit edildi
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Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya katılan ve uzun süre sonra çıktığı ilk Süper Lig maçında 2 gol atan milli futbolcu Cenk Tosun, sakatlandı.
Ligin 25. haftasında 15 Şubat'ta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan siyah-beyazlılar, 3 günlük iznin ardından çalışmalara başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği müsabakasında 2 gol atarak galibiyette önemli rol alan Cenk Tosun'un sol dizinde ağrı hissettiği için kontrolleri gerçekleştirildi ve MR'ı çekildi. Yapılan muayenede dizinde ödem tespit edilen Cenk, tedaviye alındı.
Beşiktaş'ta sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero ile sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama olan Cezayirli kanat oyuncusu RachidGhezzal idmanda yer almadı.
Sağ uyluk arka adalesindeki yaralanma sonrası sahaya dönüş çalışmaları süren Rıdvan Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı. 
 
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