Cenk Berkalp'e rekor ceza

Lefke Teknik direktörü Cenk Berkalp, Lefke- Türk Ocağı maçı sonunda yaptığı sportmenliğe aykırı davranışlar gerekçesiyle Disiplin Kurulu tarafından rekor bir cezaya çarptrırldı.

Avukat Gizem Bahri başkanlığında toplanan Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu 26/12/2021 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadında oynanan Lefke T.S.K. – Türk Ocağı L.S.K. AKSA Süper Lig müsabakasında, bitiş ile birlikte meydana gelen olaylarda, Lefke .TS.K. 105947 lisans numaralı Aykut Esmeraslan’ın sportmenliğe aykırı hareketleri ve spor ahlakına / etiğine aykırı davranışları sebebi ile; yine ayni maçta, Lefke T.S.K. Teknik Direktörü 1031 lisans numaralı Cenk Berkalp’ın saldırı ve darp eylemleri ile DS-9/2021-2022 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edildiğini belirtti.

Kurul, yapılan sevk ile ilgili adı geçen kişiler hakkında düzenlenen raporları ve yayıncı kuruluşun görüntülerini inceledikten sonra, Aykut Esmeraslan’ın sportmenliğe aykırı davranışta bulunduğu; Lefke TSK Teknik Direktörü Cenk Berkalp’ın ise saldırı ve darp fiilini işlediğine bulgu yaparak;

a) Lefke T.S.K. futbolcusu 105947 lisans numaralı Aykut Esmeraslan’a DT 35 (1)’in ihlalinden dolayı DT 35 (1) (A) uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

b) Lefke T.S.K. Teknik Direktörü 1031 lisans numaralı Cenk Berkalp’a DT 44 (1) ‘in ihlalinden dolayı DT 44 (1) ( c) uyarınca 20 (Yirmi) resmi müsabakadan men cezası ile birlikte soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.