Cengiz ve Oosterwolde’den kötü haber

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde’nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir." denildi.
Oyuncuların tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başlandığı belirtildi.
Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle Samsun deplasmanına götürülmemişti.
Oosterwolde ise Samsunspor maçının 76. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
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