Cengiz, İskele yolunda

Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan İncirli’nin kalecisi Cengiz Arapbayram, kulübünden ayrılma kararı aldı.
Birinci Ligin diğer ekibi Gençler Birliği’nden transfer teklifi alan başarılı kaleci Cengiz Arapbayram, kırmızı siyahlılar ile anlaştı.
İncirli kulüp başkanı Derviş Hulusioğlu da Gençler Birliği ile anlaşmaları halinde takımdan ayrılma kararı alan Cengiz Arapbayram’ın kiralık transferine onay verdi.
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