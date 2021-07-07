Cemil yeniden Yeni Boğaziçi’nde

2021 – 2022 sezonunda Birinci Ligde mücadele edecek olan Yeni Boğaziçi transferlerle kadrosunu güçlendiriyor.
2019 – 2020 sezonunda attığı goller ile Yeni Boğaziçi’nin BTM Birinci Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cemil Awwad yeni sezondada Yeni Boğaziçi takımında forma giyecek. Yeni Boğaziçi, Cemil’in bonservisi için Akova ile anlaştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.