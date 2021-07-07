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Cemil yeniden Yeni Boğaziçi’nde

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Cemil yeniden Yeni Boğaziçi’nde
2021 – 2022 sezonunda Birinci Ligde mücadele edecek olan Yeni Boğaziçi transferlerle kadrosunu güçlendiriyor.
2019 – 2020 sezonunda attığı goller ile Yeni Boğaziçi’nin BTM Birinci Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cemil Awwad yeni sezondada Yeni Boğaziçi takımında forma giyecek. Yeni Boğaziçi, Cemil’in bonservisi için Akova ile anlaştı.
 
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