Cemil, Pulyacı’yım dedi

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi, geçtiğimiz sezon Akova’dan kiraladığı Cemil Awwad’ı, bu kez bonservisi ile kadrosuna kattı.

Yeni Boğaziçi teknik direktörü Eralp Şerifoğlu’nun vazgeçilmez oyuncularından olan usta sol ayak Cemil Awwad, geçtiğimiz sezon attığı goller ve paslarla K-PET Birinci Lige taşıdığı takımını, yine başarıya taşımaya çalışacak.

