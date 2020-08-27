Cemal Gabira Efsane'ye imzaladı

Çetinkaya, Cemal Yaşinses'i kadrosuna kattı. Tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan Çetinkaya yeni sezona yönelik transferlerine devam ediyor.
Çetinkaya, takımdan ayrılan Mustafa Gabira'nın yerine Cemal Gabira'ya KTFF'de imzayı attırdı.
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