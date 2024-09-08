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Cemal Balses Anı Maçı Yeniboğaziçi’nin

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Mormenekşe Kulübü tarafından merhum Başkan Cemal Balses anısına düzenlenen anı maçında iki komşu takım olan Mormenekşe ile Yeniboğaziçi arasındaki mücadeleyi Yeniboğaziçi 1 – 0 kazandı

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Cemal Balses Anı Maçı Yeniboğaziçi’nin
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Birinci lig ekibi Mormenekşe Kulübü tarafından merhum Başkan Cemal Balses anısına düzenlenen anı maçını Mormenekşe takımını 1-0 yenen Yeniboğaziçi kazandı. Komşu iki takımın derbi niteliğindeki karşılaşması Mormenekşe Cemal Balses Stadı'nda oynandı. Karşılaşmaya bölge halkı yoğun ilgi gösterdi ve maç tıka basa dolu tribünler önünde oynandı.
Baştan sona çekişmeli geçen maçı konuk Yeniboğaziçi takımı Ramadan Ağdaç’ın penaltı golü ile 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu. Maç sonrası her iki takıma ve hakemlere kupaları verilirken Cemal Balses onur ödülü de eski başkan Hilmi Öztemiz’e taktim edildi. Ödül töreninde merhum Cemal Balses’ın ailesi adına Bedia Balses ve kulüp adına Başkan Metin Menekşeli birer konuşma yaparken dostluk ve kardeşliğe vurgu yaptılar ve maçı kazanan Yeniboğaziçi takımını tebrik etti.
 
 
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