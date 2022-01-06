Çelik yeniden Hamitköy’de

2019 – 2020 sezonunda kiralık olarak Hamitköy forması giyen Mustafa Çelik yeniden Hamitköy Kulübü ile anlaşarak antrenmanlara çıkmaya başladı

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy ara transferde takviyelerine başlarken, Mustafa Çelik’i kadrosuna kattı.

2019 – 2020 sezonunda kiralık olarak Hamitköy forması giyen Mustafa Çelik ile yeniden anlaşan kırmızı siyahlılar, futbolcuyu antrenmana başlattı. İlk devrede gol sıkıntısı yaşayan Hamitköy, Mustafa Çelik ile forvet hattını güçlendirmiş oldu.

Mustafa Çelik, 2019 – 2020 sezonunun ilk devresini Birinci Lig ekiplerinden MiracleDeğirmenlik’te geçirdi.



