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Çaykur Rizespor’da Bülent Korkmaz dönemi

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Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Bülent Korkmaz, “Bu zor durumda, zor süreçte inşallah sezon sonunu gülerek, mutlu olarak, zaferler yaşayarak kutlarız” dedi

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Çaykur Rizespor’da Bülent Korkmaz dönemi
Çaykur Rizespor, İstanbul’daki kulüp binasında teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Ben ve ekibim elimizden gelen bütün mücadeleyi, hem saha dışında hem saha içinde göstereceğiz. Bu zor durumda, zor süreçte, inşallah sezon sonu gülerek, mutlu olarak, zaferler yaşayarak kutlarız” dedi.
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu ise “Değerli Rizesporlular, önümüzdeki 1.5 yıl için Bülent Korkmaz ile anlaşmış bulunmaktayız. Kalan 12 haftalık önemli mücadelemizde, bize, takımımıza teknik direktörlük yapacak. Sonraki yıllarda da yine aynı şekilde devam edeceğiz. Umarım hayırlı bir anlaşma olur. Kendisine de başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.
 
 
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