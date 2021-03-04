Çaykur Rizespor, Sumidica’yla yolları ayırdı

Çaykur Rizespor, teknik direktör MariusSumudica ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "teknik direktörümüz Sumudica ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir" denildi.

Karadeniz ekibi deneyimli çalıştırıcı ile ilk maçına 22'nci haftada oynanan Fenerbahçe karşılaşması ile çıkmıştı.

Sumudica, Çaykur Rizespor'da ligde oynadığı 7 maçta hiç galibiyet elde demezken 4 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.

Rumen çalıştırıcı sezona Gaziantep Futbol Kulübü'nde başlamış ancak yeni sözleşme görüşmelerinde yaşanan sorunların ardından görevine son verilmişti.

