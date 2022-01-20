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Çaykur Rizespor ‘Oh’ Antalyaspor ‘Of’ çekti

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Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, Fraport-TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Antalyaspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı

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Çaykur Rizespor ‘Oh’ Antalyaspor ‘Of’ çekti
Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, 23. dakikada elverişsiz hava koşulları nedeniyle tatil edilmişti. ÇaykurDidi Stadyumu'nda dün saat 17.00'de kaldığı yerden oynandı. 
Mücadeleyi 2-1 Çaykur Rizespor kazandı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren goller 45. dakikada Pohjanpalo (Penaltı) ve 58. dakikada Gökhan Gönül'den geldi. 
Gökhan Gönül, Rizespor formasıyla ilk golünü attı.
Fraport-TAV Antalyaspor'un maçtaki tek golünü ise 37. dakikada Haji Wright kaydetti.
Antalyaspor'da 90+7'de Güray Vural ve teknik sorumlu Alfons Groenendijk kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla ligde 4 maç sonra kazanan Çaykur Rizespor puanını 21'e çıkardı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Antalyaspor ise 23 puanda kaldı.
 
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