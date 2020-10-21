Çaygür sonunda yazıyı gönderdi

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Ali Çaygür’ün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun kendilerine yazdığı yazıya cevap verdiklerini ve 10 gün önce yazıyı KTFF’ye gönderdiklerini açıklamasına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan yalanlama gelmişti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan, yazının kendilerine ulaşmadığı yönünde yapılan açıklamadan sonra Sağlık Bakanlığı söz konusu yazıyı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na ulaştırdı.

Futbolun oynanması için gerekli olan protokolün imzalanması adına önemli olan yazının içeriği ile ilgili olarak ise Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan açıklama yapılmadı.

