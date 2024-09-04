Canınız sağolsun...

KKTC U12 Milli Takımımız Azerbaycan’daki Ulduz Cup’ta dün üçüncü maçını oynadı.

Takımımız ev sahibi Ulduz’a mağlup olarak yarı final şansını kaybetti.

Çok iyi bir oyun sergileyen ekibimiz şanssız bir şekilde mağlup olurken, futbolcularımızın mücadelesi ve hırsı karşılaşmayı takip edenlerden büyük takdir gördü.

Ekibimiz bugün yarı finale kalamayan takımlarla karşılaşmalarını sürdürecek.



Fotoğraflar:Hüseyin EVLİYA

