Sezon boyunca takım çalıştırmayacak olan teknik direktör Caner Oshan, 2022 – 2023 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte oluşturulacak milli takımı çalıştırması konusunda Futbol Federasyonu tarafından teklif aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Caner Oshan’a milli görev teklif etti. Hüseyin Kıral ile Şükrü Burağan’ın sunduğu programda Hüseyin Kıral, yaptığı açıklamada Caner Oshan’a milli takımlar teknik direktörlüğünün teklif edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta sonu Futbol Federasyonu adına Hüseyin Ekmekçi ile teknik direktör Caner Oshan arasında yapılan görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.

Sezon boyunca takım çalıştırmayacak olan Caner Oshan, 2022 – 2023 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte oluşturulacak milli takımı çalıştırması planlanıyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Haziran ayında gerçekleştirmeyi hedeflediği Mini Dünya Kupası tarzındaki organizasyonda milli takımın başında Caner Oshan’ın olması bekleniyor.

