Caner Oshan ekibini belirledi

KKTC Milli takım teknik direktörlüğü görevine getirilen Caner Oshan’ın yardımcılıklarını Hüseyin Aşkın Kınacı, Derviş Kolcu ve Ahmet Zaifoğlu yaparken, kaleci antrenörü İbrahim Reis olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu tarafından KKTC Milli Takımlar Teknik Direktörü görevine getirilen Caner Oshan çalışacağı teknik ekibi belirledi. Deneyimli teknik direktörün A Milli Takım'da yardımcılıklarını Hüseyin Aşkın Kınacı, Derviş Kolcu ve Ahmet Zaifoğlu yaparken, kaleci antrenörü İbrahim Reis olacak. Oshan ayrıca genç milli takım teknik ekibinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Genç Milli Takım Teknik Direktörü olarak Hüseyin Aşkın Kınacı görev alırken, Kınacı'nın yardımcılıklarını Hüseyin Kızmazoğlu ve Hasan Özkan yapacak. Kaleci antrenörü ise Hüseyin Mertol olacak.

