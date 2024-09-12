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Candy ve Kouassi, yeniden Lefke'de

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Candy ve Kouassi, yeniden Lefke'de
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Süper Lig ekibi Lefke yabancı futbolcu olarak daha önceden takımda oynattığı Candy ve Kouassi'yi adaya getirtti.
Candy ve Kouassi ayaklarının tozuyla dün antremana da çıktılar.
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