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Candy imzaladı

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Candy imzaladı
K-PET Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı, Ertaç’ı futbol döndürdükten sonra yeni futbolcu transferleri gerçekleştiriyor.
Türk Ocağı yabancı futbolcusunu belirlerken, geçtiğimiz sezonu Lefke’de geçiren Candy Augistine’e resmi imzayı attırdı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından imza töreninde kulüp başkanı Ahmet Arslan da yer aldı.
 
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