Çanakkale’ye dört imza

Öte yandan Birinci Ligin Mağusa ekiplerinden Çanakkale Kulübü transferin son gününde 4 futbolcuya daha imza attırdı.
Çanakkale, Yeniboğaziçi’nden tecrübeli defans oyuncusu Ahmet Arıtaş, K.Kaymaklı’dan genç forvet Mehmet Özsoy, Ahmet Sakallı ve Arda Erek’e imza attırdı.
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