Çanakkale’nin gözü 1. Lig’de

İbrahim DALOĞLU

İktisatbank BTM 1. Lig’de gruplarda 5. Hafta maçları tamamlanırken Kırmızı Grup’ta mücadeleden Mağusa temsilcisi Çanakkale liderliğini sürdürüyor.

Kırmızı Grup’ta ilk 5 hafta sonunda namağlup olarak 13 puanla en yakın rakibine 5 puan farkla liderliğini sürdüren Çanakkale takımı geçtiğimiz sezon düştüğü 1. Lig’e dönme hesapları yapıyor.

Beş hafta sonunda sadece German Golda Akova ile 2-2 berabere kalan Çanakkale takımı 4 maçı ise kazandı. Kırmızı grupta oynadığı 5 maçta 12 gol atarak en fazla gol atan takımı olurken, kalesinde ise sadece 4 gol görerek en az gol yiyen iki takımdan biri durumunda.

Çanakkale takımı bu hafta en yakın takipçisi olan 8 puanlı 2. sıradaki Türkmenköy’ü konuk edecek.

