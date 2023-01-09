Çanakkale’nin gözü 1. Lig’de

İbrahim DALOĞLU
İktisatbank BTM 1. Lig’de gruplarda 5. Hafta maçları tamamlanırken Kırmızı Grup’ta mücadeleden Mağusa temsilcisi Çanakkale liderliğini sürdürüyor.
Kırmızı Grup’ta ilk 5 hafta sonunda namağlup olarak 13 puanla en yakın rakibine 5 puan farkla liderliğini sürdüren Çanakkale takımı geçtiğimiz sezon düştüğü 1. Lig’e dönme hesapları yapıyor.
Beş hafta sonunda sadece German Golda Akova ile 2-2 berabere kalan Çanakkale takımı 4 maçı ise kazandı. Kırmızı grupta oynadığı 5 maçta 12 gol atarak en fazla gol atan takımı olurken, kalesinde ise sadece 4 gol görerek en az gol yiyen iki takımdan biri durumunda.
Çanakkale takımı bu hafta en yakın takipçisi olan 8 puanlı 2. sıradaki Türkmenköy’ü konuk edecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.