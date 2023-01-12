Çanakkale’nin genç yeteneği MTG’de

Aksa Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, Dem’s Construction Çanakkale’den genç oyuncu Rifat Sonatlı’yı kadrosuna kattı.
Geçmiş sezonlarda kiralık olarak Yenicami forması da giyen Sonatlı, takımının BTM 1. Lig Kırmızı Grup mücadelesinde oynadığı bazı maçlarda görev almıştı. MTG’ye transfer olan 2003 doğumlu genç oyuncu A2 takımda görev yapacak.
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