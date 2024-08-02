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Çanakkale’de yeni başkan Cemil Soykök

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Çanakkale Türk Spor Kulübünde yapılan olağanüstü genel kurulda başkan adaylığı için tek aday olarak giren Cemil Soykök üyelerden aldığı onayla Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanlığına seçildi

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Çanakkale’de yeni başkan Cemil Soykök
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Aksa 1. Lig takımlarından Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde başkan Süleyman Can görevinden istifa etmesi ile birlikte olağanüstü genel kurula gidilerek yeni başkanı seçti. Çanakkale Türk Spor Kulüp lokalinde divan başkanı İbrahim Köroğlu, sekreterler Ramadan Şemsettin, Tuğberk Arkar yaptı.
FAALIYET VE MALI RAPOR
Genel kuruluda divan başkanlığın oluşumun ardından faaliyet ve mali raporları yönetim kurulu üyesi Halim Yılmaz okuyarak üyeler tarafından onaylandı. Genel kurulda iki sezon kulübe isim sponsoru olana başkanlık yapan Süleyman Can, yeni sezonda kulübe maddi yardım yapmaya devam edeceğini açıkladı. 
Çanakkale Türk Spor Kulübünde yapılan olağanüstü genel kurulda başkan adaylığı için tek aday olarak giren Cemil Soykök üyelerden aldığı onayla Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanlığına seçildi. Cemil Soykök başkanlığında yeni dönemde çalışacağı yönetim kurulunu önümüzdeki günlerde belirleyerek açıklayacak. 
 
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