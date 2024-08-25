Çanakkale’de yeni başkan Abbas Mendeli

Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde Cemil Soykök’ün istifası sonrasında yeniden olağanüstü genel kurul kararı alındı. Çanakkale Türk Spor Kulüp lokalinde yapılan olağanüstü genel kurulda divan başkanı İbrahim Köroğlu, sekreterler Zihni Öztürk, Ramadan Şemsettin’in öncülüğünde tek gündem maddesi başkanlık seçimi için yeniden toplanan olağanüstü genel kuruluda yeni başkan seçilmiş oldu.
Çanakkale Türk Spor Kulübünde yapılan olağanüstü genel kurulda divan başkanı İbrahim Köroğlu, yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirilen Cemil Soykök’ün istifa ettiğini yazılı olarak bildirmesinin ardından olağanüstü genel kurul tek gündem maddesi olan başkanlık seçimi için toplanıldığını açıkladı. Kulüp lokalinde tek gündem maddesi başkanlık seçimi için yapılan olağanüstü genel kuruluda tek aday olan Abbas Mendeli üyelerden aldığı onayla Çanakkale Türk Spor Kulübünde başkanlığına seçildi. Abbas Mendeli başkanlığında yeni dönemde çalışacağı yönetim kurulunu önümüzdeki günlerde belirleyerek açıklayacak.
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