Çanakkale Stadı ekime hazır

Çanakkale Spor Kulübü’nün kullanımında bulunan Muharrem Döveç Stadı yapılan çalışmaların ardından ekime hazır hale getirildi.

Haziran 2023 yılında kazılan saha zemini uzun soluklu süreç içerisinde yapılan tüm çalışmalara rağmen hazır hale getirilemedi. Geçtiğimiz sezon saha zemininin hazır hale getirilememesinden dolayı AKSA 1. Lig’de tüm karşılaşmalarını Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynayan Çanakkale, yeni sezonda geride kalan 3 haftalık süreçte saha hazır hale getirilemediğinden dolayı yine aynı statta maçlarını oynamaya devam ediyor.

Gazimağusa Çanakkale Muharrem Döveç stadında kulüp tarafından geçtiğimiz yıl oldukça derin kazılan zemin altyapı dolgu işlemleri uzun uğraşlar sonuncunda geçen uzun sürenin ardından yapılan yoğun çalışmalar sonrasında nihayet ekim aşamasına getirildi.

Kulüp yönetimi tarafından ekim aşamasına getirilen Çanakkale Muharrem Döveç stadında çim ekimi Spor Dairesi tarafından yapılacak.

Spor Dairesi ekibi tarafından altyapı otomatik sulama sistemleri yapılan saha çim ekim için hazır hale getirilerken, liliyum tohumu atılarak ekim işlemleri tamamlanacak. Gelecek hafta çim ekim işlemi yapılması planlanan sahada yapılacak bakım sonrasında yaklaşık 3 ay sonra saha zemin kullanılır hale getirilmesi bekleniliyor.



