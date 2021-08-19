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Çanakkale seriye bağladı

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Çanakkale seriye bağladı
Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ve anı maçları ile de takımlar eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.
AKSA Birinci Lig ekipleri Mormenekşe ile Çanakkale, Cemal Balses Stadında mücadele ettiler. Çanakkale, deneyimli futbolcuları Osman Çobanoğlu ve Yunus Kalaycı önderliğinde baştan sona üstün oynadığı maçı deplasmanda 4 – 1 kazanarak, hazırlık maçlarındaki galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.
Çanakkale’nin gollerini Osman Çobanoğlu, Yunus Kalaycı,  Barın Bozat ve İzzet Tümkan atarken, önemli eksiklerle maça çıkan Mormenekşe’nin tek golü Mehmet Göreli’den geldi.
 
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