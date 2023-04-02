Çanakkale şampiyon olarak geri döndü

İktisatbank BTM 1. Ligi’nde hafta sonu oynanan 15. Hafta maçları sonunda Kırmızı Grup’ta bitime 3 hafta kala Dem’s Construction Çanakkale şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lige yükseldi.Konuk olduğu Türkmenköy’ü 1-0 mağlup eden Çanakkale takımı, geçtiğimiz sezon düştüğü 1. Lig’den yeniden geri dönmeyi başardı.Vadili-Pile: 3 – 0Kurtsan 1461 İ. Trabzonspor-Geçitkale: 3 – 4German Gold Akova Vuda-Mehmetçik: 1 – 1Türkmenköy-Dem s Cons. Çanakkale: 0 – 1Gülgün Süt Düzova-Karaoğlanoğlu: 1 – 1B.Bağcıl-Denizli: 1 – 1Ozanköy-Mevlevi: 6 – 1Ortaköy-Tatlısu: 0 – 1M.Demirhan-Seren Süt Dikmen: 1 - 1