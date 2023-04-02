Çanakkale şampiyon olarak geri döndü

Konuk olduğu Türkmenköy’ü 1-0 mağlup eden Çanakkale takımı, geçtiğimiz sezon düştüğü 1. Lig’den yeniden geri dönmeyi başardı.
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP (15.HAFTA)
Vadili-Pile: 3 – 0
Kurtsan 1461 İ. Trabzonspor-Geçitkale: 3 – 4
German Gold Akova Vuda-Mehmetçik: 1 – 1
Türkmenköy-Dem s Cons. Çanakkale: 0 – 1
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP (15.HAFTA)
Gülgün Süt Düzova-Karaoğlanoğlu: 1 – 1
B.Bağcıl-Denizli: 1 – 1
Ozanköy-Mevlevi: 6 – 1
Ortaköy-Tatlısu: 0 – 1
M.Demirhan-Seren Süt Dikmen: 1 - 1
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|15
|12
|2
|1
|35
|9
|26
|38
|2.
|Kaplıca Karadeniz 61 SK
|15
|8
|5
|2
|36
|23
|13
|29
|3.
|Vadili TÇBSK
|15
|8
|4
|3
|28
|16
|12
|28
|4.
|Geçitkale GSK
|15
|8
|3
|4
|30
|24
|6
|27
|5.
|Türkmenköy ASK
|15
|7
|2
|6
|23
|14
|9
|23
|6.
|Mehmetçik TÇBSK
|15
|6
|5
|4
|24
|25
|-1
|23
|7.
|Pile TSK
|15
|4
|3
|8
|21
|30
|-9
|15
|8.
|German Gold Akova Vuda
|15
|3
|5
|7
|24
|26
|-2
|13
|9.
|Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor
|15
|3
|3
|9
|22
|31
|-9
|12
|10.
|Görneç KSK
|15
|0
|0
|15
|0
|45
|-45
|0
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Ozanköy SK
|15
|9
|4
|2
|42
|17
|25
|31
|2.
|Miracle Demirhan SK
|15
|9
|3
|3
|50
|20
|30
|30
|3.
|Bostancı Bağcıl SK
|15
|8
|3
|4
|34
|12
|22
|27
|4.
|Denizli SK
|15
|7
|5
|3
|29
|21
|8
|26
|5.
|Seren Süt Dikmen Gücü
|15
|6
|4
|5
|31
|25
|6
|22
|6.
|Gülgün Süt Düzova GSK
|15
|6
|2
|7
|23
|34
|-11
|20
|7.
|Ortaköy SK
|15
|5
|3
|7
|22
|29
|-7
|18
|8.
|Karaoğlanoğlu SK
|15
|3
|8
|4
|22
|36
|-14
|17
|9.
|Mevlevi SK
|15
|2
|4
|9
|11
|41
|-30
|10
|10.
|Tatlısu HOBSK
|15
|1
|2
|12
|10
|39
|-29
|5