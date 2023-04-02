banner913
banner932
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
2 0
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
47 0
 
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
14 0
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
12 0
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
34 0
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
20 0
Yönetmen Kemal Soğukdere Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı
Yönetmen Kemal Soğukdere Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı
15 0
banner915

Çanakkale şampiyon olarak geri döndü

banner476

banner825
Çanakkale şampiyon olarak geri döndü
banner931
İktisatbank BTM 1. Ligi’nde hafta sonu oynanan 15. Hafta maçları sonunda Kırmızı Grup’ta bitime 3 hafta kala Dem’s Construction Çanakkale şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lige yükseldi.
Konuk olduğu Türkmenköy’ü 1-0 mağlup eden Çanakkale takımı, geçtiğimiz sezon düştüğü 1. Lig’den yeniden geri dönmeyi başardı.
 

İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP (15.HAFTA)
Vadili-Pile: 3 – 0
Kurtsan 1461 İ. Trabzonspor-Geçitkale: 3 – 4
German Gold Akova Vuda-Mehmetçik: 1 – 1
Türkmenköy-Dem s Cons. Çanakkale: 0 – 1
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP (15.HAFTA)
Gülgün Süt Düzova-Karaoğlanoğlu: 1 – 1
B.Bağcıl-Denizli: 1 – 1
Ozanköy-Mevlevi: 6 – 1
Ortaköy-Tatlısu: 0 – 1
M.Demirhan-Seren Süt Dikmen: 1 - 1
 
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Dem s Cons. Çanakkale TSK 15 12 2 1 35 9 26 38
2. Kaplıca Karadeniz 61 SK 15 8 5 2 36 23 13 29
3. Vadili TÇBSK 15 8 4 3 28 16 12 28
4. Geçitkale GSK 15 8 3 4 30 24 6 27
5. Türkmenköy ASK 15 7 2 6 23 14 9 23
6. Mehmetçik TÇBSK 15 6 5 4 24 25 -1 23
7. Pile TSK 15 4 3 8 21 30 -9 15
8. German Gold Akova Vuda 15 3 5 7 24 26 -2 13
9. Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor 15 3 3 9 22 31 -9 12
10. Görneç KSK 15 0 0 15 0 45 -45 0
 
 
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Ozanköy SK 15 9 4 2 42 17 25 31
2. Miracle Demirhan SK 15 9 3 3 50 20 30 30
3. Bostancı Bağcıl SK 15 8 3 4 34 12 22 27
4. Denizli SK 15 7 5 3 29 21 8 26
5. Seren Süt Dikmen Gücü 15 6 4 5 31 25 6 22
6. Gülgün Süt Düzova GSK 15 6 2 7 23 34 -11 20
7. Ortaköy SK 15 5 3 7 22 29 -7 18
8. Karaoğlanoğlu SK 15 3 8 4 22 36 -14 17
9. Mevlevi SK 15 2 4 9 11 41 -30 10
10. Tatlısu HOBSK 15 1 2 12 10 39 -29 5
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.