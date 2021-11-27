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Çanakkale ohh, Görneç off dedi

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Düşme hattında yer alan 2 yeşil beyazlı takımın maçında Çanakkale, Görneç’i mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı. Galibiyetsiz Görneç ise son sırada 1 puanda kaldı

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Çanakkale ohh, Görneç off dedi
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Stadyum: Çanakkale Muharrem Döveç Stadı
Hakemler:Hüseyin Eyyüpler, Halil Canaloğlu, İsmail Egeli
Çanakkale: Umut, Yunus, Ekrem, Süleyman, Rifat (Dk.60 Osman), Barın (Dk.82 Rifat), Çağdaş (Dk.60 Hakan), Yekta, Ahmet, Kaan (Dk.82 Sercan), Hasan (Dk.60 İmirze)
Görneç: Hasan Bilal, Levent, Fırat, Abdurrahman, Mustafa Emir (Dk.85 Uysal), Halil, Ertunç, Mehmet Özsoy, Necati, Salih (Dk.46 Volkan), Yunus
Goller: Dk.40 Ekrem, Dk.69 Osman, Dk.76 Barın (Çanakkale)
 
AKSA Birinci Ligin 11.haftasında ligin dibinde yer alan Çanakkale ile Görneç kozlarını Muharrem Döveç Stadı'nda paylaştılar.
Çanakkale’nin baştan sona üstün oynadığı maçta ilk gol ilk devrede Ekrem2den gelirken, devre 1 – 0 sona erdi.
İkinci devre üstünlüğünü sürdüren Çanakkale 69’da deneyimli Osman ve 76’da genç Barın ile skoru 3 – 0 yaptı. Çanakkale, 3 – 0’lık galibiyetle puanını 8’e çıkardı.
 
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