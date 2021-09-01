Çanakkale lisans sorununu Özkuyucu ile çözdü

Önem Fenercioğlu ile hazırlık maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Çanakkale, lisans sorunu nedeniyle yeni teknik adamını belirlerken, antrenör Hüseyin Özkuyucu ile anlaştı.Hüseyin Özkuyucu ilk A Takım deneyimini yaşayacak

Futbolda yeni sezona yönelik kulüplerin çalışmaları devam ederken, teknik adam sorunu bulunan Çanakkale yeni hocasını belirleyip bu sorunu çözdü.

Yeni sezon çalışmalarına uzun süredir Önem Fenercioğlu ile sürdüren ve hazırlık maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Çanakkale Spor Kulübü, lisans sorunu nedeniyle yeni teknik adamını belirlerken, antrenör Hüseyin Özkuyucu ile anlaştı.

AKSA 1.Lig ekiplerinden Çanakkale’de görev getirilen genç antrenör Hüseyin Özkuyucu takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Liglerin başlamasına az bir süre kala Çanakkale antrenör Hüseyin Özkuyucu yönetiminde çalışmalarını sürdürecek.

Maraş Gençlik’te, altyapılar, U15 ve genç takımlarda daha önceleri görev yapan Hüseyin Özkuyucu 2016-2017 futbol sezonunda A2 2.dereceli lig 1.Lig kırmızı grupta Maraş Gençlik gençleri ile şampiyonluk yaşadı. Genç antrenör Hüseyin Özkuyucu, Çanakkale’de A takımlar düzeyinde ilk kez görev yapacak.

