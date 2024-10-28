banner913
banner932
Derya Uluğ ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir başka
Derya Uluğ ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir başka
21 0
Sıcaklık hafta boyunca 26-29 derece
Sıcaklık hafta boyunca 26-29 derece
30 0
 
DAÜ-SEN: “Geçersiz oyu geçerli sayarak bu kirlilik temizlenmez”
DAÜ-SEN: “Geçersiz oyu geçerli sayarak bu kirlilik temizlenmez”
21 0
Özersay: “Suç gizlenmeye çalışıldıysa suça ortak olunmuştur”
Özersay: “Suç gizlenmeye çalışıldıysa suça ortak olunmuştur”
25 0
Beş sağlık çalışanı “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet” verme suçundan bugün mahkemeye çıkarıldı
Beş sağlık çalışanı “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet” verme suçundan bugün mahkemeye çıkarıldı
41 0
“Yenidoğan’daki bebeklerin iyileşme süreci olumlu
“Yenidoğan’daki bebeklerin iyileşme süreci olumlu"
21 0
Türk savaş gemileri yarın limanlarda ziyarete açılıyor
Türk savaş gemileri yarın limanlarda ziyarete açılıyor
14 0
banner1032

Çanakkale, Hasan Çaka ile tüm ilişiğini kesti

banner1020

Çanakkale Başkanı Abbas Mendeli yaptığı basın açıklaması ile hakem Mustafa Torun’u darp eden futbolcu Hasan Çaka ile kulüp olarak tüm ilişkilerini kestiklerini açıklayarak tüm kamuoyunda da özür diledi

banner1045
Çanakkale, Hasan Çaka ile tüm ilişiğini kesti
banner971
Çanakkale Başkanı Abbas Mendeli, darp olayı ile ilgili açıklama yaptı.
Mendeli, hakem Mustafa Torun’u darp eden Hasan Çaka ile kulüp arasındaki ilişiğin kesildiğini duyurdu.
Çanakkale Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Hafta sonu Çanakkale – Vadili maçında yaşanan üzücü olaydan dolayı öncelikle Kulübüm adına tüm spor kamuoyundan özür diliyorum. Yurtdışında olduğum için olayı da basından öğrenmiş bulunmaktayım. Olayın olduğu gece yönetim kurulundaki arkadaşlarla yaptığımız görüşme sonrasında ilgili oyuncunun kulüp ile ilişiği kesilmiş ve aramızda yapılan sözleşmesi de tek taraflı feshedilmiştir. Çanakkale kulübü kurulduğu 1963 yılından itibaren tek hedefi bölge gençliğine spor yapma şansı tanıyarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Bir avuç yöneticimizle sadece spor yapma arzusuyla maçlara çıktığımız ligimizde bu tür hareketleri tüm kamuoyu gibi bizim de kabullenmemiz olası değildir. Konuyla ilgili gerekli yazımızı da Futbol Federasyonu’na iletmiş bulunmakla birlikte adaya dönüşümle birlikte ıslak imzalı olarak da ileteceğiz. Mustafa Torun kardeşimizin bizim, abimiz, kardeşimiz, babamız, evladımız olabileceği empatisini yaparak, bu olayı bizler de Çanakkale Spor Kulübü olarak ŞİDDETLE KINIYORUZ. Futbol Federasyonu disiplin ve ceza kurullarından isteğimiz bu tür davranışlarda bulunan futbolculara en ağır cezanın verilmesidir. Ancak spor kamuoyundan da bu olayın ferdi bir olay olduğunu ve geçmişi güzel anılarla dolu Çanakkale Spor Kulübü’ne mal edilmemesini rica ediyoruz. Bir kez daha ilgili futbolcunun kulübümüzle hiçbir ilişkisinin kalmadığını, darp edilen Mustafa Torun kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu vahim olayla kulübümüzün adının anılması dolayısıyla tüm spor kamuoyundan ÖZÜR DİLİYORUZ. " Abbas Mendeli Çanakkale Kulüp Başkanı
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.