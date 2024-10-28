Çanakkale, Hasan Çaka ile tüm ilişiğini kesti

Çanakkale Başkanı Abbas Mendeli yaptığı basın açıklaması ile hakem Mustafa Torun’u darp eden futbolcu Hasan Çaka ile kulüp olarak tüm ilişkilerini kestiklerini açıklayarak tüm kamuoyunda da özür diledi

Çanakkale Başkanı Abbas Mendeli, darp olayı ile ilgili açıklama yaptı.

Mendeli, hakem Mustafa Torun’u darp eden Hasan Çaka ile kulüp arasındaki ilişiğin kesildiğini duyurdu.

Çanakkale Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Hafta sonu Çanakkale – Vadili maçında yaşanan üzücü olaydan dolayı öncelikle Kulübüm adına tüm spor kamuoyundan özür diliyorum. Yurtdışında olduğum için olayı da basından öğrenmiş bulunmaktayım. Olayın olduğu gece yönetim kurulundaki arkadaşlarla yaptığımız görüşme sonrasında ilgili oyuncunun kulüp ile ilişiği kesilmiş ve aramızda yapılan sözleşmesi de tek taraflı feshedilmiştir. Çanakkale kulübü kurulduğu 1963 yılından itibaren tek hedefi bölge gençliğine spor yapma şansı tanıyarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Bir avuç yöneticimizle sadece spor yapma arzusuyla maçlara çıktığımız ligimizde bu tür hareketleri tüm kamuoyu gibi bizim de kabullenmemiz olası değildir. Konuyla ilgili gerekli yazımızı da Futbol Federasyonu’na iletmiş bulunmakla birlikte adaya dönüşümle birlikte ıslak imzalı olarak da ileteceğiz. Mustafa Torun kardeşimizin bizim, abimiz, kardeşimiz, babamız, evladımız olabileceği empatisini yaparak, bu olayı bizler de Çanakkale Spor Kulübü olarak ŞİDDETLE KINIYORUZ. Futbol Federasyonu disiplin ve ceza kurullarından isteğimiz bu tür davranışlarda bulunan futbolculara en ağır cezanın verilmesidir. Ancak spor kamuoyundan da bu olayın ferdi bir olay olduğunu ve geçmişi güzel anılarla dolu Çanakkale Spor Kulübü’ne mal edilmemesini rica ediyoruz. Bir kez daha ilgili futbolcunun kulübümüzle hiçbir ilişkisinin kalmadığını, darp edilen Mustafa Torun kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu vahim olayla kulübümüzün adının anılması dolayısıyla tüm spor kamuoyundan ÖZÜR DİLİYORUZ. " Abbas Mendeli Çanakkale Kulüp Başkanı



