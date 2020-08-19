Çanakakle, MTG’yi kınadı

Çanakakle yönetimi, Uvanç Recaioğlu’nun transfer görüşmelerinde yaşananlardan dolayı, Mağusa Türk Gücü başkan ve yönetimini, Uvanç Recaioğlu’nu spor ahlak ve etiğine uygun olmayan davranışlara yönlendirdikleri için kınadı

Futbolda yeni sezona yönelik hazırlıklara başlayan bazı kulüplerimiz, 17 Ağustos Pazartesi günü başlayan 1. transfer dönem de takım kadrolarına katmayı düşündükleri oyuncular transfer edilirken, transferi düşünülen isimler içinde girişimlerini sürdürüyor.

Son şampiyon Mağusa Türk Gücü yeni sezon öncesinde takım kadrosuna katmak istediği oyuncularla ilgili girişimlerde bulunurken, oyuncuları kadrosuna katmaya çalışıyor.

Çanakkale’nin genç futbolcusu Uvanç Recaioğlu’na talip olan Mağusa Türk Gücü yönetimi ile Çanakkale yönetimi yapılan görüşmelerde transferde anlaşma sağlayamadı. Çanakkale Türk Spor Kulübü yönetimi transferine onay vermediğini Uvanç Recaioğlu ile ilgili yaşanan gelişmelere açıklık getirmek için basın bildirisi yayınladı.

Spor ahlağına etik omayan davranışta bulunuyor, başlığı altında yayınlanan basın bidirisinde şu ifadelere yer verildi.

“10 yıldır lisanslı olarak futbol hayatını kulübümüzde sürdürmekte olan Uvanç Recaioğlu, bölge takımımız, bu yılın Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü yanı sıra iki kulübün de ilgilendiği oyuncumuza yapılan transfer tekliflerini değerlendiren Çanakkale yönetimi, transferlerin iki kulüp menfaatleri göz önünde bulundurarak yapılabileceği bilincinde olmaları gerektiği görüşünü ortaya koydu. Mağusa Türk Gücü yönetimi ile Çanakkale yönetimi arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca lisanslı oyuncumuz Uvanç Recaioğlu, kulübümüze karşı kışkırtıldı.

Mağusa Türk Gücü yönetimi Uvanç Recaioğlu transferini bitiremeyince, etik dışı davranışlar sergileyerek Futbol Federasyonuna 2 yıl futbol oynamaması yönünde çalışmalar yapıldığını söyleyerek oyuncumuzu etkileyip, başka takımlara gitmesini engellendi. Çanakkale kulübü kazanmasın, benim istediğim olacak mentalitesi ile oyuncumuza imza atması sağlanmasının ardından yaşanan gelişmeler Çanakkale yönetimin çok büyük tepkisine yol açtı.

İki kulüp transfer görüşmesi yaparken, oyuncularının bu şekilde yönlendirilip Çanakkale kulübünü bölmeye çalışılması yankı uyandırırken, tepkilere de neden oldu.

Mağusa Türk Gücü yönetimi transfer etmek istediği 1999 doğumlu Uvanç Recaioğlu’nu sağlık kontrolünden geçirip, ön çapraz bağ yırtığı olduğu tespit edildiğini açıkladı. Ancak tarafımızdan 3 doktorun da muayenesinden geçirilerek klinik testleri oyuncunun futbol oynayabileceği söylemesine rağmen MR sonucuna göre ameliyat olabileceği gözlemlendi.

Mağusa Türk Gücü yönetiminin, oyuncumuzu Türkiye’ye göndererek ameliyat ettirip, 2 yıl Çanakkale’de futbol oynamamasını sağlayarak lisansın düşeceğini, daha sonra da Mağusa Türk Gücü’ne lisansı çıkarılacak demesi spor ahlak ve etiğine uymadığı gibi bu yılın Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü gibi büyük kulübün bu davranışı etik bulmadığımızı üzülerek belirtmek isteriz.

Mart 2019 yılında asker iken çekilen MR sonucunda sakatlığı ortaya çıkan oyuncumuz Unavç Recaioğlu’nun tam olarak ne zamandan beri ön çapraz bağının yırtık olduğu doktorlar tarafından tespit edilemedi. Bugüne kadar 45 resmi müsabakada toplam 4003 dakika fiilen futbol oynadı.

Özellikle oyuncumuz bizimle hiçbir şekilde muhatap ettirilmeyip, tamamen kendileri oyuncumuzu yönlendirmeye çalışılması etik midir diye sorgulanırken, oyuncuyu transfer edemiyorsanız bunu anlaşamadığınız kulübe zarar vermek için yapıyorsanız bu davranış spor etik ve ahlağına uygun olmamıştır. Futbol Federasyonumuzun bu konuda gerekli önlemleri kulüpleri korumak adına alması gerektiğini Çanakakle yönetimi olarak bekliyoruz.

Mağusa Türk Gücü başkan ve yönetimi oyuncumuz Uvanç Recaioğlu’na spor ahlak ve etiğine uygun olmayan davranışlarla yönlendirdikleri için kınıyoruz.”

