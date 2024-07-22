Can Keleş Beşiktaş'ta

Beşiktaş Fatih Karagümrük ile Can Keleş’in transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Karagümrük'ten yapılan açıklama
"Oyuncumuz Can Keleş’in, Beşiktaş’a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.