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Can Keleş Beşiktaş'ta

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Beşiktaş Fatih Karagümrük ile Can Keleş’in transferi konusunda anlaşmaya vardı

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Can Keleş Beşiktaş'ta
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Beşiktaş Fatih Karagümrük ile Can Keleş’in transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Karagümrük'ten yapılan açıklama
"Oyuncumuz Can Keleş’in, Beşiktaş’a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
 
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