Çamlıbel, takviyelerle güçlendi

Niyazi Ergülen

İktisatbank BTM İkinci Lig 3. Grupta iddiasını sürdüren ve gruptan çıkmayı hedefleyen Çamlıbel, ara transferde kadrosunu güçlendirdi. Deneyimli futbolcu Mustafa Mısırlısoy, Çamlıbel’e transfer oldu. Süper Lig’in yeni ekibi Karşıyaka’dan transfer edilen Mustafa Mısırlısoy’un transferiyle takım sol kanadını güçlendirdi. Mustafa Mısırlısoy, sergileyeceği performansla takımını hedefine taşımaya çalışacak.

Öte yandan Çamlıbel takım Girne Halk Evinden İbrahim Salın’ı da bonservisli olarak kadrosuna katarak grup liderliği için iddialı olduğunu gösterdi

