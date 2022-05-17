Çamlıbel, imzaları attırdı

Niyazi Ergülen
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2. Ligi’nin 28 – 29 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak.
Bu arada Transfer dönemi de uzatılırken, takımlar 23 Mayıs 2022 Pazartesi gününe kadar transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek. İktisatbank BTM 2. Ligi’nin iddialı takımlarından Çamlıbel de önemli transferler gerçekleştirdi.
İktisatbank BTM 1. Ligi’nden transfer haklarını Lapta’dan Berkay Ali Paşaoğlu ve Kadir Dilek’ten yana kullanan Çamlıbel, Birinci Lig’den ise kaleci Ersenal’ı kiralık olarak transfer etti. 3 futbolcu dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzaları attılar.
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