Çamlıbel'de Mehmet Asker tek aday

Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Çamlıbel Spor Kulübünde yeni sezon hazırlıkları öncesinde olağan genel kurul gerçekleştirilecek.
Çamlıbel Spor Kulübü lokalinde19 Mart Cumartesi günü yapılacak olan olağan genel kurulda başkanlık seçimi de yapılacak. Başkanlık için tek aday ise mevcut başkan Mehmet Asker oldu.Mehmet Asker, olağan genel kurulda üyelerden onay alarak, göreve devam etmeyi hedefleyecek.
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