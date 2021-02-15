Cambulat: Futbolcular bireysel olarak çalışıyor

Şenol Cambulat, “Futbolcularımız karantina sürecinde bireysel olarak antrenmanlarını devam ettiriyorlar. Bu dönemdeki en önemli sorunları ekonomiktir.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Merit Alsancak Yeşilova teknik direktörü Şenol Cambulat, pandemi döneminde futbolcularının yaşadığı sorunlar ve yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şenol Cambulat’ın açıklamaları şöyle:

“Merit Alsancak Yeşilova futbolcuları karantina sürecinde bireysel olarak antrenmanlarını devam ettiriyorlar.

Bizler de telefonla futbolcularımızı arayarak onları dinleyip, motive etmeye çalışıyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz. Futbolcularımızın bu dönemdeki en önemli sorunları ekonomiktir. Ailesinin desteği olan futbolcularımız bir şekilde sorunlarını çözüyor. Ama bu imkanı olmayan futbolcularımız da vardır.

Merit Alsancak Yeşilova’nın yeni sezonda en önemli eksiği Mustafa Salk olacaktır. Rize Pazarspor takımı ile profesyonel sözleşme imzalayan Mustafa Salk’a başarılar dilerim. Mustafa Salk’ın boşluğunu doldurmak için iyi bir 10 numara veya orta saha futbolcusu transfer edersek, yine iddialı bir takım oluruz.”

